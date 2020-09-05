Kayserispor Koronavirüs testi negatif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif çıktı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor’da 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen koronavirüs test sonuçları belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “3 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.