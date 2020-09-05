Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ilk ziyaretini, Kayseri'nin ilk Ülkücü şehidi Mustafa Maraşlıoğlu'nun kabrine gerçekleştirdi. Çelik ardından da Asri Mezarlıkta bulunan diğer ülkücü şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle Kayseri Ülkü Ocakları olarak göreve atanmasından sonra, ilk olarak ülkücü şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Ali Çelik " Bugün Kayseri için ülkücülerin simge ismi olan şehidimiz Mustafa Maraşlıoğlu'nun kabrinden başlayarak, 12 Eylül öncesi kuşak için bayrak niteliği taşıyan isimlerden komünist terör örgütü üyeleri ile Kiçikapı'da girdiği çatışmada şehit düşen Süleyman Topak ve Ortaöğretim Teşkilatımız için simge olmuş Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Bekir Çifter ağabeylerimizin kabirlerini ziyaret ederek gıyabında bütün Ülkücü şehitlerimizin ruhları için dualar okuyup, hatıralarını yad ettik. Sonrasında Polis ve Asker şehitliklerimize gerçekleştirdiğimiz kabir ziyaretlerimizde vatanı için şehit düşmüş bütün şehitlerimizin ruhları için dualar ettik. Tüm şehitlerimize layık olabilmek adına onların isimlerini hatıralarını yaşatma, azim ve kararlığındayız. Bu sebeple Orta öğretim ve üniversite teşkilatlarımız bugünden itibaren Kayseri'deki ülkücü şehitlerimizin kabirlerinin bakımını yapmak üzere görevlendirilmiştir. Bu kardeşlerimiz her ayın ilk Cuma günü, Cuma namazına müteakip kabirleri ziyaret ederek hem şehitlerimizi anacak hem de kabirlerin bakımını yapacaklar. Şehitlerimizi gazilerimizi unutmadık unutturmamak için de çalışacağız" dedi.

Ocak Başkanı Çelik; tüm ülkücü şehitleri rahmetle anarak ve 12 Eylül zulmüne uğrayarak yaşamını sürdüren tüm ülkücülere de sağlık dileklerini iletti.

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