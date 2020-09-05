"Pozitif vatandaşlar temasta bulundukları isimleri doğru vermiyor"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecine ilişkin, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, kontrol etme şansımız olmaz" dedi.

Test Sonucu pozitif çıkan vatandaşların, yakın temasta bulundukları kişi isimlerini doğru vermediğini gözlemlediğini ifade eden Benli, sosyal medya hesabında zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarının fotoğraflarıyla uyarılarda bulundu. Benli açıklamasında, "Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece demeden gündüz demeden mücadele icindeler. Virüsü tespit edip çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim. Kural olarak şikayetlerin başlamasından önceki son 48 saatte 215 dakikadan fazla, maskesiz (yüz yüze) 1 metreden yakın birlikte olunan kişiler yakın temaslı sayılmaktadır. Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz” ifadelerini kullandı.

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