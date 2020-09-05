Bunalıma giren şahıs kendini astı

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bunalıma giren bir şahıs, kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Ö.Ö.'den (59) haber alamayan yakınları ilçeye bağlı Mimarsinan Kasabası Çeşme Evleri'ndeki ikamete geldi. Burada Ö.Ö.'yü asılı halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ö.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Ö.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzre hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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