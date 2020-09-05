Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarıoğlan-Karaözü karayolu Kızılırmak caddesinde meydana geldi. Karaözü yönüne giden Ozan Kılıç (39) yönetimindeki 06 BK 0933 plakalı otomobil, Abdullah Deringöl'ün (37) kullandığı 58 HE 897 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Müslüm Ceyhan (29), Hacı Asaf Deringöl (11) ve Berat Deringöl (9) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2020-09-05 12:38:43



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