Kazım Yücel’den ‘Çöp merkezi’ tepkisi İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Bu projenin acilen plandan kaldırılmasını istiyoruz”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Cırgalan ve Buğdaylı arasına yapılacak olan çöp merkezine tepki göstererek, “Bu projenin acilen plandan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Cırgalan ve Buğdaylı arasına yapılacak olan çöp merkezini gündeme getirdi. Yapılacak olan merkezin bölge halkının aleyhine olduğunu söyleyerek, “İYİ Parti olarak Büyükşehir Belediyemizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayseri gündemiyle ilgili Kayseri halkının lehine olan kararları biz İYİ Parti olarak belediye başkanlarının kararlarını destekliyoruz ama belediye başkanlarının Kayseri ile ilgili ön görülerinde hata olursa bunu da mutlaka dile getiriyoruz. Kayseri’miz yine bir çöp merkezine kavuşuyor. Kayseri’de Buğdaylı ve Cırgalan arasında bir alan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bir sanayi merkezi belirtiliyor ama buraya belediye hizmet alanı adı altında bir alan oluşturuluyor. Bunu büyükşehir belediyesinde İYİ Parti adına sordum. ‘Buradan ne kast ediyorsunuz’ dediğimde belediye başkanları ‘Biz burada çöp toplama merkezi yapacağız’ dediği anda biz buna İYİ Parti olarak itirazlarımızı ve şerhlerimizi koyduk. Belediye başkanları bu bölgenin dışında bir alan oluşturamadıklarını, bu bölgede çöp toplama merkezinin bir sakıncası olmadığını dile getirdi” ifadelerini kullandı.

Yücel, çöp merkezinin yapılması halinde bölgeye Boğazköprü’deki gibi kötü kokunun hakim olacağını dile getirerek, “Bu karardan sonra biz bu bölgedeki muhtarlarımızla ve halkımızla yaptığımız görüşmede ‘Boğazköprü’deki kokunun bir benzerinin bu bölgede yaşatılacağını’ söylediler. Hemşerilerimizin bu şikayetlerinden sonra bizim yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde geldiğimiz nokta şu; İldem ve Beyazşehir bölgesinde oturan çok hemşerimiz var. Bu arkadaşlarımızın oturdukları bölgeye rüzgarla kokunun sirayet edeceği yerde bir çöp toplama merkezinin olması kadar Kayseri’mize çirkin bir yaptırım olamaz. Belediyeler 50100 yıllık projeler derken Boğazköprü’yü unutmasın. Yıllarda Kayseri’ye gelenler bu kokuyu hissetti. Bu hissedilen koku bu kez de Malatya ve Sivas tarafından kente gelen hemşerilerimizin bu kokuyla karşılaşmasına neden olacak. Daha yolun başındayız. Buna İYİ Parti olarak itirazımızı yapacağımız ve belediyeye bildireceğiz. Mahalle muhtarlarımızın itirazları olacak ve bunları bildireceğiz. Bu bildirimlerimizden sonra şunu istiyoruz. Buranın acilen planlardan kaldırılması, Kayseri’nin biraz daha dışında bir yere yapılmasını ve en azından Buğdaylı, Cırgalan ve İldem bölgesinde olacak bu konunun hızlı bir şekilde gündemimizden çıkartılması, bu bölgede yaşayan halkımıza temiz kokulu bir ev ortamında, dışarı çıktığında burnuna kötü kokunun gelmediği bir alanın olması için iptalini istiyoruz” diye konuştu.

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