Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bursluluk sınavı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de öğrenciler, bursluluk sınavına koronavirüs tedbirleri kapsamında girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20202021 Eğitim öğretim dönemi bursluluk sınavları Kayseri'de yapıldı. Sınav öncesinde öğrencilere maske verildi ve elleri dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınava girecekleri salona alınan öğrenciler, 100 soruyu doğru cevaplamak için ter döktü.

Öğrenci velileri de okul dışında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.