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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi: Tüm personelimizin dualarınıza ihtiyacı var

DHA

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi: Tüm personelimizin dualarınıza ihtiyacı var


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Enerjimizin bitmemesi için, tüm personelimizin, tüm yöneticilerimizin dualarınıza, desteğinize, gülümsemenize, sevgiyle, umutla sağlıklı günlere ihtiyacı var" dedi.
Koronavirüs salgınının son günlerde en fazla artış gösterdiği şehirlerden biri olan Kayseri´de salgınla mücadelede aktif rol üstlenen sağlık çalışanları sosyal medya paylaşımları ile vatandaşları koronavirüse karşı bilinçli olması konusunda uyarıyor. Pandemi hastanelerinden Devlet Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İsmail Altıntop da, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, takipçilerine salgınla mücadelenin önemini anlattı. Salgına karşı verdikleri mücadeleyi anlatmanın da tek başına yeterli olmayacağını belirten Altıntop, şöyle dedi:
"Anlatmak yetmez dualarınıza ihtiyaç var; Bitmeyen mesai, yoğun hasta vizitleri, Covid pozitif olan personelimize üzülmek, onlarca mesaj grubuna cevap vermek, binlerce mesaj okumak, imzalar, koşturmaca, yüz binlerce poliklinik muayene organizasyonu, pandemi poliklinikleri, aciller, nöbet listeleri, personel motivasyonu, yoğunluk, yüzlerce yazışma, artan hasta yükü, maske ile çalışma, esnek mesai yapamama, baş ağrıları, kulak çınlamaları, dezenfektan kokusu ile yaşamak, evde bekleyen tatlı canavarlar, aile sorumlulukları, çocukların eğitimi ve tüm ek çalışma durumları ve dahası. Enerjimizin bitmemesi için, tüm personelimizin, tüm yöneticilerimizin dualarınıza, desteğinize, gülümsemenize, sevgiyle, umutla sağlıklı günlere ihtiyacı var."
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-09-05 16:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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