Lennon'un yıllık ücreti

Hes kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon'un anlaşma şartları belli oldu.

Süper Lig 20202021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.