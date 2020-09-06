Kayseri Üniversitesi onarıma gidiyor

Kısa bir süre önce kurulan Kayseri Üniversitesi ilçelerdeki bazı kampüslerinde onarıma gidiyor.

Daha önce Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan 15 Temmuz yerleşkesinin yerine konuşlanan ve burada hizmet veren Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar ve Bünyan kampüslerinde bakım ve onarıma gidiyor. Kayseri Üniversitesi içerisinde bulunan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında 15.09.2020 tarihinde saat 10.30 ‘da yapılacak olan ihale ile 59 ayrı kalemde ihale yapılacak.

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