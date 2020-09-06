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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta 23 yeni iş yeri açıldı

İHA

Talas'ta 23 yeni iş yeri açıldı

Talas’ta son dönemde 23 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas’ta açılan toplam iş yeri sayısı 224’e yükseldi.
Koronavirüs salgınıyla duraksayan ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte canlanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan lokanta, şarküteri, kuaför salonu, market, bakkal, unlu mamulleri, fırın, emlak, kırtasiye, kahvaltı salonu, çiçekçi, pasta ve tatlı satışı gibi çeşitli sektörlerden oluşan toplam 23 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.
Açılan 23 yeni iş yeriyle birlikte pandemi sürecinde ilçede faaliyete geçen işletme sayısı 224’e yükselmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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