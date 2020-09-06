Korona virüs pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi 2020’nin ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satıldı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: “Kayseri, Türkiye’ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir”

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve dükkanların kapatılması pastırma ve sucuk satışlarını etkilemedi. 2020 yılının ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk satılırken, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Kayseri, Türkiye’ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir” dedi.

Pastırma ve sucuğun ana vatanı olarak bilinen Kayseri’de, 2020 yılında yapılan satışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Korona virüsün gölgesinde kalmayan pastırma 2020’nin ilk 8 ayında 286 ton satılırken, sucuk ise 2 bin 260 ton satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Geçen yıla oranla pastırma ve sucuk satışlarımız yüzde 10 civarında artış gösterdi. Yaklaşık olarak ilk 8 ayda Kayseri Ticaret Borsası’nda 286 ton pastırma işlem gördü, 2 bin 260 ton da sucuk işlem gördü. Bu bizi mutlu ediyor. Pandemi sürecinde normalde işlerin düşmesi gerekiyor diye düşündüğümüzde pastırma ve sucuk üretimi ile birlikte bu haber bizi mutlu etmiş oldu. Böylelikle pandemi sürecinde pastırma ve sucuk üreticilerimiz gerekli bütün reformları göstermiş oldu. Buradan özellikle Kayseri’de pastırma ve sucuk üreten tesislerimize Kayseri Ticaret Borsası olarak teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha Kayseri’nin sucuk ve pastırmada ana vatanı olduğunu, Türkiye’ye hitap ettiğini bu şekilde göstermiş oldular” ifadelerini kullandı.



"Erciyes’ten gelen yel, pastırmaya lezzet katıyor"

Diğer illerin Kayseri’nin adını kullanmadan satış yapamadıklarını kaydeden Bağlamış, “Kayseri pastırmasının özellikle Erciyes’ten gelen bir yeli var. Damlarda kurutulmaya alındığında bu yel yüzde 50 kadar tat oranına katkıda bulunuyor. Diğer iller bizimle mücadele edecekler. Çünkü oradaki perakende satışlarda Kayseri pastırması ismi geçmediği zaman pastırma satışı yapamıyorlar. Bundan dolayı Kayseri ilinin pastırma üretiminden fazla üretim yapıyoruz diye iddiada bulunuyorlar. Biz her platformda bunu dile getiriyoruz. Biz üretimimizi resmi rakamlarla ortaya koyarak Türkiye’de liderlik yaptığımızı ifade ediyoruz. Diğer iller bizlerin ürettiği pastırma ve sucuğun yüzde 10’u kadar dahi üretim yapmakta güçlük çekiyorlar. Böylelikle de Kayseri’yi gündem etmiş oluyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi; Kayseri, Türkiye’ye pastırma, sucuk ve mantıda liderlik yapan bir ildir. İnşallah bu bir ömür devam edecek diye de temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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