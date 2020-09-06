Hes Kablo Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı yeni isimlerin 20202021 futbol sezonunda giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Muğdat Çelik 11 numara, İlhan Depe 26 numara, Harrison Manzala 7 numara, Aaron Lennon 25 numara, Joseph Attamah 3 numara, Dimitrios Kolovetsios 4 numara, Daniel Avramovski 96 numara, Yaw Ackah 89 numara giyecek.
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