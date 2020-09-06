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Türkiye´de ilk kez zeytinyağı bazlı propolisin etkileri insanlar üzerinde denendi

DHA

Türkiye´de ilk kez zeytinyağı bazlı propolisin etkileri insanlar üzerinde denendi


Selma KARA/KAYSERİ, (DHA)ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Ülkemizde ilk kez Erciyes Üniversitesi'nde propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapılan klinik bir çalışma ile tespit ettik. Çalışma sonucunda gördük ki, zeytinyağı bazlı propolis özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi markörleri yani belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi" dedi.
Kayseri'de 27 yıldır arı ürünü propolis üzerinde çalışan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan Prof. Dr. Sibel Silici ve ekibi, laboratuvar ve hayvan deneylerinden sonra zeytinyağı bazlı propolisin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ilk kez gönüllü bir grup insan üzerinde gerçekleştirdi. İnsanlar üzerinde yaptıkları klinik çalışmayı gerçekleştirebilmek için 3 yıldan bu yana uğraş verdiklerini belirten Silici, "Propolis konusunda aslında uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz; bunların bir kısmı laboratuvarda, bir kısmı deney hayvanları üzerinde gerçekleştiriliyordu. Özellikle doz ve yan etki çalışmalarını deney hayvanları üzerinde yapıyorduk. Ama bu süreç içerisinde en çok yapmak istediğimiz çalışmalardan biri de, insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalardı. 3 yıllık süren bir çalışma sürecinden sonra Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu ve daha sonra Sağlık Bakanlığı´ndan onayımızı aldık ve sağlıklı gönüllüleri çalışmamıza dahil ettik. Böylece ülkemizde ilk kez Erciyes Üniversitesi´nde propolisin etkilerini insanlar üzerinde yapılan klinik bir çalışma ile tespit ettik" dedi.
'GÖNÜLLÜLERE 15 GÜN FENOLİK MADDE DİYET UYGULADIK'
Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmanın 30 gün sürdüğünü anlatan Silici, çalışma sonucunda zeytinyağı bazlı propolisin bağışıklık sistemine olumlu etkiler sağladığını bilimsel verilerle kanıtladıklarını ifade etti. Silici, klinik çalışma sürecine dair şu bilgileri verdi:
"Sağlıklı gönüllüler arasında testlerde uygunluk sağlayanları çalışmamıza aldık. Çalışmaya aldığımız gönüllülere yaklaşık 15 gün fenolik madde kısıtlı bir diyet uyguladık.  Özellikle çayda, çeşitli sebze-meyvelerde, baharatlarda fenolik madde, propoliste çok zengin miktarlarda bulunmaktadır. Araştırmamızın sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi ve sadece propolisteki fenolik maddenin etkisini ölçmek adına sağlıklı bireylerin fenolik madde içerikli gıdalardan uzak durmasını sağladık. Çalışma üç temel gruptan oluşmaktaydı. Biri kontrol amaçlı zeytinyağı grubu, diğer ikisi ise farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis grubu idi. 15 ve 30´uncu günlerde biz sağlıklı gönüllülerden kan numunelerini aldık ve analizlerimizi yaptık. Bu analizlerin bir kısmı kan biyokimyasal parametreleri ve tam kan sayımları, bir kısmı antioksidan aktivite analizleri, bir kısmı da bağışıklık sistemi markörleri idi. Çalışma sonucunda gördük ki, zeytinyağı bazlı propolis özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi markörleri yani belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi."
ÇALIŞMA TÜRKİYE'DE İLK
Çalışma sonuçlarının Türkiye´de yaygın olarak yetişen kavak tipi propolisin insan sağlığına etkilerini kanıtlaması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Silici, "Bu çalışma sonuçları bizim için son derece önemli. Çünkü dünyada bir ya da iki çalışma var ama ülkemizde özellikle yaygın olarak yetişen kavak tipi propolisle ilgili böyle bir çalışma yok. Bu çalışmayı ilk kez Erciyes Üniversitesi´nde yapmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Selma KARA
2020-09-06 13:53:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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