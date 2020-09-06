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Kayseri’de meydana gelen ot yangınından kaçamayan kaplumbağa telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ot yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen alanda, yangından kaçamayarak telef olmuş bir kaplumbağa bulundu.

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