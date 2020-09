AK Parti Bünyan ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Bünyan İlçe Teşkilatı 7.Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Mevcut Başkan Yıldıray Hakkı Koç güven tazeledi.

Pandemi süreci nedeniyle tüm tedbirler alınarak açık havada gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İlçe Başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç," Bünyan teşkilatı olarak bugüne kadar üzerimize düşen her bir görevi eksiksiz ve uyum içinde yerine germeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuz kanaatindeyim. Daima halkımızla el ele, gönül gönüle olmayı ilke edinip, bunun için partimiz ve Bünyan paydasında, siyasetin güzelliklerini sizlerle buluşturmanın gayreti içinde olduk. Büyük bir uyum kültürü ile teşkilatımız, belediyemiz ve ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi ile her zaman dirsek temasında olup, Bünyan için, Kayseri İçin, Türkiye için ne yapabiliriz gayreti ile hareket ettik. Bu vesileyle memleket derdiyle dertlenen, elini taşın altına koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yeniden bismillah diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun" dedi.

AK Parti'de kongrelerin bayram havasında yapıldığını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, " Bugün illet bir hastalık nedeniyle buruk bir kongre heyecanı yaşıyor olabiliriz. Ancak yakın zamanda tüm gönüldaşlarımızla eskisi salonlara sığmayan coşkumuzla yine bir arada olacağımız günlerin yakın olduğuna olan inancımız tamdır. Ak ailemizde kongreler kadroların yenilendiği yorulan tecrübeli dava arkadaşlarımızın, bayrağı yeni neferlere teslim ettiği değişim günleridir. Bizim teşkilatımızda görevi bırakan hiçbir zaman üzülmediği gibi görevi devir alanlarda da kibir ve enaniyet olmamıştır. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar bu çatı altında emek veren herkesi gayret ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor. Rahmeti rahman olmuş tüm dava büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye'nin pandemi sürecinin başarıyla yöneltildiğini ve kongrelerinde mümkün olduğunca açık havada yapılmasını önemsediklerini belirterek,"Gerçekleşecek olan kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bünyan teşkilatımız gayretli ve çalışkan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yaptığımız her çalışmada ve faaliyette büyük destek verdiler. Seçilecek olan Yıldıray Hakkı Koç başkanımıza da şimdiden yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel 2023 seçimlerine kadar teşkilatların önünde üç yıllık bir süre olduğunu hatırlattı. Milletvekili Karayel, "Cumhurbaşkanımız 2023'te seçimlerin olacağını tekrar ifade etti. Bu bize önümüzde üç yıl gibi kıymetli bir süre olduğunu gösteriyor. Bu süre hepimizin tekrar ev ev dolaşması, gönül alma ve tüm kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı veriyor. Ülkemiz üzerinde oynan ekonomik, siyasi ve askeri oyunların bozulabilmesi için birliğin şart olduğu ve bu birliğinde hepimizin birlikte yapacağı çalışmalara bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

AK Parti'nin Türkiye'nin umudu ve geleceği olduğuna vurgu yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bakın Doğu Akdeniz'de olanları hep birlikte izliyoruz. Hiç bir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek denildi. Bunu hem Milli Savunma Bakanımız hem de Cumhurbaşkanımız yüksek bir sesle dile getirdi. Ne yazık ki uluslararası hukuku tanımayan, vekalet yönetilen devletlerle muhatabız. O yüzden kendi içimizde güçlü olmaya, bir birimize dayanak olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı sürece rağmen ülkemiz yatırımlarına ve yoluna kararlılıkla devam ediyor " dedi.

Gündem maddelerinin okunup oylanmasının ardından kongre oy verme işlemiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.