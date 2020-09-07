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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

İHA

Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da 20202021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.
Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme’de başarılı olmak istiyor. MaviBeyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci'nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.
İşte Kocasinan Ülküspor'un yeni yönetimi;
Başkan Derviş Kilci
Başkan Vekili Ali Selimoğlu
Genel Kaptan Seyit İlhan
Futbol Şube Sorumlusu İnan Sungur
Kulüp Müdürü Sadık Satılmış
Kulüp Sağlık İşleriBaşkan Yardımcısı Dr.Cem Boztosun
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkaş
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Selami Atmaca
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Bilgin

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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