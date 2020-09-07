Kocasinan Ülküspor’un yönetimi belli oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da 20202021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.

Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme’de başarılı olmak istiyor. MaviBeyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci'nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.

İşte Kocasinan Ülküspor'un yeni yönetimi;

Başkan Derviş Kilci

Başkan Vekili Ali Selimoğlu

Genel Kaptan Seyit İlhan

Futbol Şube Sorumlusu İnan Sungur

Kulüp Müdürü Sadık Satılmış

Kulüp Sağlık İşleriBaşkan Yardımcısı Dr.Cem Boztosun

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkaş

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Selami Atmaca

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Bilgin

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