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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derinkuyu'da rekor zam

İHA

Derinkuyu'da rekor zam

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Derinkuyu Belediyesi Personel A.Ş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Derinkuyu Belediyesi Başkanlık makamında yapılan törene Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Başkanı Serhat Çelik, Hakİş konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.
Hakİş Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik , imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 2 yıllı kapsadığını söyleyerek şu şekilde devam etti, “ İmza altına almış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük maaşa brüt 970 TL, en yükseğine ise brüt 1.393 TL zam gelecektir. Ayrıca Ramazan Bayramından 10 gün önce 18, Kurban Bayramlarından 10 gün önce 18 günlük ve 13’er günlük sendikal ikramiyeler ile birlikte toplamda yılda 62 günlük ikramiye hak kazanılmıştır. Bülent Aksoy Başkanım yapmış olduğu hizmetlerle Derinkuyu halkının, vermiş olduğu bu zamlarla da çalışanların gönlünde taht kurmuştur” dedi.
Çelik; iki buçuk yıldır üyelerinin yüzde 4 zam alarak mağdur duruma geldiklerini söyleyerek, “Belediye Başkanımıza üyelerimizin iki buçuk yıldır yaşamış oldukları mağduriyeti giderdiği için sendikam, şahsım ve üyelerimizin adına teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İşçi kardeşlerimizde aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar “dedi.
Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy da imza törenin de bir konuşma yaparak belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti; “Belediyemizin ve şirketimizin bütçesini gözeterek çalışan arkadaşlarımıza en iyi zammı vermeye çalıştık. İnanıyorum ki daha da fazlasını hak ediyorlar. Yaz demeden kış demeden hepsi de cefakârca ilçemize hizmet ediyorlar. Bizde onların alın teri kurumadan hak ettikleri ücreti zamanında ödemeye gayret ediyoruz. Belediyemiz için hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar” dedi.
Şube Başkanı Çelik Belediye Başkanı Aksoy’a günün anısına plaket hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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