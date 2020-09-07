Evine giderken silahla vurulan emlakçı kurtarılamadı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, evine giderken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan emlakçı Naci Aydın (41), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçılık yapan Naci Aydın'a, evine doğru yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Aydın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-09-07 10:42:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.