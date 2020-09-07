Beytullah Özcan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı

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Kayserili genç futbolcu Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı.

Kayseri Yolspor’da futbol hayatına başlayan ve ardından Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Merzifonspor ve yine Yolspor formaları giyen Beytullah Özcan geçtiğimiz sezon Sivas’ın BAL ekiplerinden Cumhuriyet Üniversitesi ile anlaştı. 1999 doğumlu genç forvet oyuncusu pandemi nedeniyle tamamlanamayan ligde 8 maçta 1 gol, 4 asist yaparak dikkat çekmişti. Kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiriyor.

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