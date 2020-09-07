Muaythai Federasyonu’ndan Spor Bilimleri Dekanına ziyaret

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof.Dr. Erdoğan Onur'a Türkiye Muaythai federasyonu adına hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

Prof.Dr. Erdoğan Onur'un makamında gerçekleşen ziyarete Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, Milli Takım antrenörü Yasar Cuma Kılınç ve Yardımcı Doçent Kenan Koç katıldı. Hayırlı olsun ziyareti kapsamında spor değerlendirmesi yapıldı ve önümüzdeki dönemde işbirliği konuları ele alındı.

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