Büyükşehir'den Sarız'a damlama sulama projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “Önce Üretim’ diyerek yaptığı çalışmalar ilçelerde hayat bulmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Sarız’da Kemer, Dayıoluk ve Kurudere Mahalleleri’nde üretimi artıracak modern sulama sistemi projesi hayata geçirildi. Projeyle ilçede ürün çeşitliliği artırılarak, çiftçinin daha fazla gelir elde edebilmesini sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak kentteki üreticilere desteklerini sürdürüyor. Verdiği talimatlar doğrultusunda çiftçinin yüzünü her zaman güldüren Başkan Büyükkılıç, Damlama Sulama Projesi”nin hayata geçirildiğini ve bu projeyle Sarız’da kuru tarım yapılırken, sulu tarıma geçildiğini, bunun da Sarız’da ürün çeşitliliğini artıracağını ifade etti. Salgın süresince tarımsal üretimin çok kıymetli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Biz tarımdaki güçlü yanımızı geliştirmeli ve bunu korumak zorundayız. Bu yüzden ilçelerimize yerel yönetimler olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemizle omuz omuzayız. Şimdi de Sarızımız da ürün çeşitliliği artırmak adına ‘Damlama Sulama Proje’sini hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında 2 adet kuyu mevcut olup 120 hektar arazi de tarımsal sulama yapılacak. Daha önce kuru tarım yapılmaktayken bu projenin hayata geçmesiyle sulu tarıma geçiliyor. Sulu tarım bitkilerin ihtiyaç duydukları ve doğal yollardan erişemedikleri suyun, ihtiyaç duydukları dönemde ve gereken miktarda yapay olarak verilmesi ile birlikte Sarız ilçemizde ürün çeşitliliği artarak çiftçimiz daha fazla gelir elde etmesi sağlayacağız. Tarımsal üretimi devam ettirecek altyapıyı kurmamız gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Sarız’da uygulayacağı “Damlama Sulama Proje”siyle, rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama yapılabiliyor. Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlıyor ve üründe önemli oranda kalite ve verim artışı alınıyor. Ayrıca tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indiriyor. Proje erozyonu ve toprak kaybını da önlüyor. Projeyle kaliteli, verimli ürünler elde ediliyor.

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