7/24 Kütüphane adım adım sona yaklaşıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve diğer belediye yetkilileriyle birlikte binayı gezen Başkan Yalçın, Talas’a gece gündüz açık, çok modern bir kütüphane kazandırmak üzere olduklarını söyledi. Beraberindekilerle birlikte iç tefrişat ve dekorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın, kütüphanenin işletilmesi hususunda da İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun ve diğer yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Atatürk Bulvarı Talas Girişi’nde yer alan 5 katlı binadan oluşan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde çok amaçlı salon, sergi alanı, açık söyleşi alanı, bireysel ve grup çalışma alanları ile kitap kafe bulunacak.

Ayrıca işitme ve görme engellilerin kullanımına uygun şekilde hazırlanan Engelsiz Kütüphane bölümü yer alacak.

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