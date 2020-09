Bisikletçiler pedallarını Kayseri’den Erciyes’e çevirdi

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları dördüncü gününde Grand Prix World’s Best High Altitude etabı ile tamamlandı. Bisikletçiler, Kayseri’de ilk 4 günde 8 uluslararası yol bisiklet yarışı ile bin 50 kilometre pedal çevirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği ve Velo Erciyes organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen müsabakalar Grand Prix World’s Best High Altitude Etabı ile tamamlandı.

Erciyes World’s Best High Altitude etabında, Kadın bisikletçiler 87 kilometre, Erkekler ise 136 km’lik mesafe kat etti. Şehir merkezinden başlayan müsabakalar 2 bin 100 metrede bulunan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’daki bitiş çizgisinde son buldu.

Grand Prix World’s Best High Altitude etabını kadınlarda birinciliği Rusya’nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı’ndan Maria Novolodskaya, ikinciliği Rusya’nın Kadın Bisiklet Milli Takımı’ndan Anastasiia Chursına, üçüncülüğü ise Kolombiya’nın Colnago Cm Kadın Bisiklet Takım’ından Carolina Upeguı Quevedo elde etti. Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Anatolii Budıak birinci, Justiniano Hotels Bisiklet Takımı’ndan Savva Novıkov ikinci olurken, Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Ödülleri Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 130 sporcu ilk 4 gün Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza gibi ilçelerin güzergâhlarından bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine pedal çevirdi.

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışlarının ilk dört gününde Rus ve Ukraynalı bisikletçiler 11, Kolombiyalı sporcular ise 2 ödül aldı.

Kayseri Erciyes’te 10 Eylül itibari ile dağ ve yol bisikleti yarışları devam edecek. Yapılacak yarış programı şu şekilde:

10 13 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Mega Saray Erciyes Hotel MTB Yarışları4 Gün /4 Yarış

14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes Erkek

14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes Kadın

15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia Kadın

15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia Erkek

17 20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Velo Erciyes MTB Yarışları 4 Gün /4 Yarış

20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Erciyes Downhill

23 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup

24 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri MTB Cup

27 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri Velo Erciyes Downhill

1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup

811 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları 4 Gün /4 Yarış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.