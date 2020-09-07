Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulunda incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların açılmasından önce ziyaretlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda alınan önlemler ve kullanılan malzemeleri inceleyerek sınıfları gezdi.
Ekinci, ziyaretin sonunda anaokulu öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısına katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.