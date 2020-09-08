Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karar bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Beğendik Mahallesi’nde uygulanmaya başlanılan kısmi karantina konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özdoğan, “Aldığımız kararla hem duyarlılık oluşturmak hem de vatandaşlarımızın sağlığının önemli olduğu bilincini vurgulamak adına Beğendik Mahallemizdeki yaz yoğunluğu nedeniyle saat 20.00 ile 02.00 arasında kısmi karantina uygulaması başlattık. Biz sosyal hayatın sıfırlanmasını istiyoruz. Zorunlu haller dışında ziyaretlerin yapılmamasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını rica ediyorum. Allah herkese sağlık sıhhat versin inşallah. Aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarına da rahmet diliyor, özveri ile canları pahasına çalışan sağlık personeline de kolaylıklar diliyorum” dedi.

Hacılar Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının gündeminde yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Hacılar Stadyumu çevre düzenleme konusu görüşülerek ek bedelin ödenmesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2020 tarih ve 1216 sayılı satış talebi ve mülkiyeti Belediyeye ait olan arsaların satışı için Encümen’e yetki verilmesine karar verildi. Son maddede ise Hacılar Millet Bahçesi ihalesi konusu görüşülerek Bakanlık hibesi üzerindeki bedelin belediye bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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