Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne özel önem vererek, hem bilim insanlarının bölgedeki çalışmalarını destekliyor hem de 2013 yılında başlayan yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik çalışmaların devam etmesini sağlıyor. Büyükkılıç, sahada devam eden tüm bu çalışmaları, “Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacağız” diyerek özetliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun birlikte yürüttüğü çalışmalarla Koromaz Vadisi’nin zenginliği gözler önüne seriliyor. Başkan Büyükkılıç, bir yandan Koramaz Vadisi’ndeki biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalar yaptırırken diğer taraftan da tarihi ve kültürel mirasa yönelik alan taramalarının da kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor.
Kayseri’nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi’ne özel önem veren Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin hatta alanında Türkiye’de eşi benzeri olmayan bölgeyi turizme kazandırmanın da önemine inanarak çalışmaları yürütüyor.
Onlarca kez bölgeye giden, yurt içi ve yurt dışında bölgeyi tanıtıp alanında uzman kişilerle görüşen ve ortak akılla bölgenin ayağa kaldırılması için sessiz ama etkili çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:
“2013 yılında başlayan proje de yerleşimlerin altında bulunan kaya kiliseleri, yer altı yapıları ve yer altı şehirleri ölçüldü ve belgelendi. Hatta Büyükşehir Belediyesi’ne rapor olarak sunan Obruk Mağara Araştırma ekibinin 5’inci kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı içine alan Koramaz Vadisi anlatıldı. Bu çalışmalar ve eserler geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz. Bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hem şehrimizden hem de şehir dışındaki üniversitelerimizden gönüllü hocalar ve öğrencilerin desteği ile vadinin zenginlikleri ortaya çıkarılıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi ilgi odağı haline geldi. Şükürler olsun. Gururluyuz. Yakın zamanda meyvelerini vereceğine inandığımız bu çalışmalarda, başta hiçbir ücret talep etmeden ve gönüllü olarak çalışmaları yürüten değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, bakanlık temsilcimize ve belediyemizde alanda görevli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını ...
Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından masa tenisi şovu
YEREL HABERLER Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından ...
Kayserispor golcü transfer edecek
YEREL HABERLER Kayserispor golcü transfer edecek
Yeni İHK Başkanı Ahmet Cengiz Duman oldu
YEREL HABERLER Yeni İHK Başkanı Ahmet Cengiz Duman oldu
Tırın altına giren otomobilden sağ çıktılar Kayseri’de tıra arkadan çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tırın altına giren otomobilden sağ ...
Tacettin Veli Mahallesinde asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Tacettin Veli Mahallesinde asfalt çalışması başladı
Başkan Büyükkılıç’tan “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip ...
Başkan Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Cabbar son ...
Bisikletçiler pedallarını Kayseri'den Erciyes'e çevirdi
YEREL HABERLER Bisikletçiler pedallarını Kayseri'den Erciyes'e ...
Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek Anaokulunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Ayşegül Pürnek ...
Bisikletçiler pedallarını Kayseri’den Erciyes’e çevirdi
YEREL HABERLER Bisikletçiler pedallarını Kayseri’den Erciyes’e ...
7/24 Kütüphane adım adım sona yaklaşıyor
YEREL HABERLER 7/24 Kütüphane adım adım sona yaklaşıyor
Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER İYİ Partili Yücel tekerlekli sandalye talebine ...
2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
YEREL HABERLER 2 gün önce eşini kaybeden kandın intihar etti
Yeşilhisar'da ayçekirdeği hasadı başladı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da ayçekirdeği hasadı başladı
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Keser, "Salgının yükünü sadece sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklemeyelim"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Keser, "Salgının ...
Kayserili sporcular Türkiye'yi Romanya'da temsil edecek
YEREL HABERLER Kayserili sporcular Türkiye'yi Romanya'da temsil ...
Develi Belediye Başkanı Cabbar'ın acı günü
YEREL HABERLER Develi Belediye Başkanı Cabbar'ın acı günü
Geleneksel tohumlar, salçaya dönüştü
YEREL HABERLER Geleneksel tohumlar, salçaya dönüştü
Büyükşehir'den Sarız'a damlama sulama projesi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Sarız'a damlama sulama projesi
Muaythai Federasyonu’ndan Spor Bilimleri Dekanına ziyaret
YEREL HABERLER Muaythai Federasyonu’ndan Spor Bilimleri Dekanına ...
Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
Beytullah Özcan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Beytullah Özcan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X