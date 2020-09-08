Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne özel önem vererek, hem bilim insanlarının bölgedeki çalışmalarını destekliyor hem de 2013 yılında başlayan yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik çalışmaların devam etmesini sağlıyor. Büyükkılıç, sahada devam eden tüm bu çalışmaları, “Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacağız” diyerek özetliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun birlikte yürüttüğü çalışmalarla Koromaz Vadisi’nin zenginliği gözler önüne seriliyor. Başkan Büyükkılıç, bir yandan Koramaz Vadisi’ndeki biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalar yaptırırken diğer taraftan da tarihi ve kültürel mirasa yönelik alan taramalarının da kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor.

Kayseri’nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi’ne özel önem veren Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin hatta alanında Türkiye’de eşi benzeri olmayan bölgeyi turizme kazandırmanın da önemine inanarak çalışmaları yürütüyor.

Onlarca kez bölgeye giden, yurt içi ve yurt dışında bölgeyi tanıtıp alanında uzman kişilerle görüşen ve ortak akılla bölgenin ayağa kaldırılması için sessiz ama etkili çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:

“2013 yılında başlayan proje de yerleşimlerin altında bulunan kaya kiliseleri, yer altı yapıları ve yer altı şehirleri ölçüldü ve belgelendi. Hatta Büyükşehir Belediyesi’ne rapor olarak sunan Obruk Mağara Araştırma ekibinin 5’inci kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı içine alan Koramaz Vadisi anlatıldı. Bu çalışmalar ve eserler geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz. Bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hem şehrimizden hem de şehir dışındaki üniversitelerimizden gönüllü hocalar ve öğrencilerin desteği ile vadinin zenginlikleri ortaya çıkarılıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi ilgi odağı haline geldi. Şükürler olsun. Gururluyuz. Yakın zamanda meyvelerini vereceğine inandığımız bu çalışmalarda, başta hiçbir ücret talep etmeden ve gönüllü olarak çalışmaları yürüten değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, bakanlık temsilcimize ve belediyemizde alanda görevli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”

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