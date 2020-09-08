Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığı Kocasinan'da

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 300’den fazla türde yaklaşık 200 bin çeşit bitki ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde barındırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta ArGe faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarını söyledi.

Oruçreis ve Gömeç Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan’ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan’ı dünya standartların üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruç Reis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere 300’den fazla türde yaklaşık 200 bin çeşit bitki bulunmaktadır. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Sonbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha modern, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

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