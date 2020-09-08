Kayseri'de kuyumcu hırsızı yakalandı



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren ve oksijen tüpüyle kesip açtığı çelik kasadan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alarak kaçan Halil G. (39), polis ekiplerince yakalandı. Şoför olan Halil G.´nin olay yerine kullandığı yolcu otobüsü ile geldiği ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül'de 24.00-05.30 saatleri arasında merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'ndaki Duran Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabah çarşıya girerek saklandığı değerlendirilen 1 kişi, akşam çarşı kapandıktan sonra önce Duran Yılmaz'ın dükkanının bitişiğinde bulunan boş dükkana girdi. Şüpheli, duvarı kırıp Yılmaz'ın dükkanına geçerek çelik kasayı oksijen tüpüyle kesip, açtı. Şüpheli, kasanın içinde bulunan 1 milyon 650 bin TL değerindeki 4 kilo 180 gram altını alıp, aynı delikten çıkarak kaçtı. Sabah İldem Çarşısı yöneticisi Abdullah Ç. ve güvenlik görevlisi Ali A.'nın haber vermesiyle iş yerine gelen Duran Yılmaz, iş yerinin soyulduğunu anlayarak polise haber verdi.

120 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, çevredeki 120 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucu soygunu Halil G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, polisin operasyonla kaldığı evde yakalandı. Evde arama yapan ekipler çalınan ziynet eşyaları ile çalıntı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Halil G.'nin Kocasinan ilçesinde İstasyon Mahallesi ve Beyazşehir mahallelerinde de çelik kasadan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık zanlısı Halil G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Halil G.'nin bir belediyede şoför olarak çalıştığı, olay yerine kullandığı belediyeye ait yolcu otobüsü ile geldiği ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan Halil G.'nin, aracın bagajından oksijen tüpünü alıp, kuyumcuya gittiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-09-08 17:56:16



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