Havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

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Kayseri'de havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Kayapınar mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki B.T., havuza düştü. Ailesi ve çevredekilerin fark etmesiyle son anda sudan çıkarılan B.T., çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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