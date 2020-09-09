Tabip Odası Başkanının Korona isyanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabip Odası Başkanının Korona isyanı

İHA

Tabip Odası Başkanının Korona isyanı

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin; "Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız? Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12:00-15:00 arası kullanabilecek
YEREL HABERLER Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma ...
Havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda ...
Kayseri'de kuyumcu hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kuyumcu hırsızı yakalandı
Kayseri Ticaret Borsası en çok tescil yaptıran üyelerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası en çok tescil yaptıran ...
Çaldığı altınları bavulla götürdü, satamadan yakalandı Kuyumcudaki çelik kasayı oksijen kaynağıyla açarak 4 kilo altın çaldı
YEREL HABERLER Çaldığı altınları bavulla götürdü, satamadan ...
Başkan Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı
Kayseri Valiliği memurların yeni mesai saatlerini duyurdu
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği memurların yeni mesai saatlerini ...
KTB 2019 yılı tutar bazında en çok tescil yaptıran üyelerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER KTB 2019 yılı tutar bazında en çok tescil yaptıran ...
Başkan Palancıoğlu başarılı sporcuları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu başarılı sporcuları tebrik etti
Kayseri Şeker ödüle doymuyor Kayseri Ticaret Borsası’ndan Kayseri Şeker’e anlamlı ödül
YEREL HABERLER Kayseri Şeker ödüle doymuyor Kayseri Ticaret ...
Başkan Dr. Palancıoğlu: “Cuma günleri tespit ediyoruz, pazartesi günleri ise hizmete başlatıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu: “Cuma günleri tespit ...
Kayseri'de vali ve belediye başkanından SMS'li 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Kayseri'de vali ve belediye başkanından SMS'li 'evde ...
Temizlemek istediği tabancası kazara ateş alınca kendini vurdu
YEREL HABERLER Temizlemek istediği tabancası kazara ateş alınca ...
1 milyon 300 bin mesajla koronavirüs mücadelesi
YEREL HABERLER 1 milyon 300 bin mesajla koronavirüs mücadelesi
Talas’ta kararlar oy birliği ile
YEREL HABERLER Talas’ta kararlar oy birliği ile
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci İşleri ...
Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığı Kocasinan'da
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığı Kocasinan'da
Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran ...
Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı
YEREL HABERLER Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı
İzlediği belgeselden etkilendi, Afrika’ya su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı Kayseri’de 11 yaşındaki kız çocuğu Afrika’ya su kuyusu açılması için meyve sebze satıyor
YEREL HABERLER İzlediği belgeselden etkilendi, Afrika’ya su kuyusu ...
Kozaklı Belediyesi'nde şirkete geçen işçilere 52 günlük ikramiye
YEREL HABERLER Kozaklı Belediyesi'nde şirkete geçen işçilere 52 ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz'a özel önlem
Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını ...
Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından masa tenisi şovu
YEREL HABERLER Kocasinan’ın Meclisi’nde Türkiye’nin gururlarından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X