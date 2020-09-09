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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs’ü yenen futbol antrenörü yaşadıklarını anlattı

İHA

Korona virüs’ü yenen futbol antrenörü yaşadıklarını anlattı

Kayseri'de korona virüse yakalanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir haftalık tedavinin ardından tedavisi evinde süren Futbol Antrenörü İsmail Okumuş, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlattı. Okumuş, "İnsan sudan tiksinir mi evet tiksinir. Kimse bu işi basite almasın" dedi.
Kayseri'de Ejder İş Makinaları Kayserigücü Futbol Kulübü Antrenörü İsmail Okumuş, korana virüse yakalanarak şehir hastenesinde tedavi gördü. Virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve son bir haftada hayata tutunmaya çalıştığını dile getiren İsmail Okumuş, insanların bu işi basite almamasını istedi. Sosyal medyada hastane odasında çekilmiş bir fotoğraf ile birlikte yaşadıklarını anlatan İsmail Okumuş, şunları söyledi;
"Günümüzün hastalığı olan Covid 19 rahatsızlığına maalesef ben de yakaladım. Maalesef ciğerlerime kadar inmiş. Bir haftadır nefesi çok zor alarak hayata tutunmak için çaba sarf ettim. Evet, öyle bir rahatsızlık ki bu, ne koku, ne tat, ne yemek yiyebiliyorum. İnsan sudan tiksinir mi evet tiksinir. Maalesef ateş, boğaz ağrısı ve tabi en önemlisi nefes alamama. Lütfen benim bu yazdıklarımı basite almayın. Hiç kimse zorda olmadıkça insan içine çıkmayalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Temizliğe dikkat edelim. Hastanede yattığım süre içerisinde gerek arayarak gerek mesaj atarak gerekse de oğlum Can ile bana ulaşan akrabalarım, hocalarım, başkanlarım, ağabeylerim, futbol master ailelerim kardeşlerim dostlarım, sporcularımım, velilerimiz herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Lütfen çok dikkatli olalım.”
Bir haftanın ardından tedavisine evde devam edilmek için taburcu edilen İsmail Okumuş, yaşadıklarının herkese ders olmasını ve bu işin basite alınmamasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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