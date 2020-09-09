Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

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Hes Kablo Kayserispor, 20202021 futbol sezonuna galibiyetle başlamak istiyor.

Süper Ligde heyecan Cuma günü başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligde mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, sezona 3 puanla start vermek istiyor. Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan SarıKırmızılı takımda tek hedef 3 puan.

Öte yandan SarıKırmızılılar son 5 sezonda oynadığı 1.hafta maçlarında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

20192020 Kayserispor 01 Alanyaspor

20182019 Kayserispor 20 Antalyaspor

20172018 Galatasaray 41 Kayserispor

20162017 Kayserispor 02 Akhisarspor

20152016 Osmanlıspor 11 Kayserispor

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