Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

Hes Kablo Kayserispor, 20202021 futbol sezonuna galibiyetle başlamak istiyor.
Süper Ligde heyecan Cuma günü başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligde mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, sezona 3 puanla start vermek istiyor. Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan SarıKırmızılı takımda tek hedef 3 puan.
Öte yandan SarıKırmızılılar son 5 sezonda oynadığı 1.hafta maçlarında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
20192020 Kayserispor 01 Alanyaspor
20182019 Kayserispor 20 Antalyaspor
20172018 Galatasaray 41 Kayserispor
20162017 Kayserispor 02 Akhisarspor
20152016 Osmanlıspor 11 Kayserispor
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.