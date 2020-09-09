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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube ve Ürgüp Belediyesi Personel A.Ş. arasında imzalar atıldı

İHA

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube ve Ürgüp Belediyesi Personel A.Ş. arasında imzalar atıldı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Ürgüp Belediyesi Personel A.Ş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Ürgüp Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Hakİş Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hakİş Konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:
“İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2020 ile 2022 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizden en düşük maaş alanlara brüt 940 TL, en yüksek maaş alanlara ise bin 530 TL zam yapılacaktır. Bu vesileyle toplu iş sözleşmemizde emeği geçen belediye yetkililerimize ve başkanıma teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Başkan Aktürk de törende bir konuşma yaparak, “Toplu İş Sözleşmemizle, Ürgüpümüz için emeğini esirgemeden çalışan işçilerimizin alın terinin karşılığını bizde hiçbir şey esirgemeden vermiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için yüzde 12’lik bir zammın yanı sıra diğer sosyal haklar çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
İmzalar atıldıktan sonra Sendika Başkanı Çelik, işçiler adına Belediye Başkanı Aktürk’e bir hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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