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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İHA

Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 1.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
20202021 Süper Lig sezonunu 1.haftasında 13 Eylül 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 17.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa A.Ş maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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