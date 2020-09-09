Kayserispor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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Hes Kablo Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 1.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

20202021 Süper Lig sezonunu 1.haftasında 13 Eylül 2020 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 17.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa A.Ş maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

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