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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk'ten Yahyalılı iş adamlarına çağrı

İHA

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, inşaatı yarıda kalan Kongre ve Gösteri Merkezi için Yahyalılı iş adamlarına çağrıda bulundu.

Başkan Öztürk'ten Yahyalılı iş adamlarına çağrı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, inşaatı yarıda kalan Kongre ve Gösteri Merkezi için Yahyalılı iş adamlarına çağrıda bulundu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldığı bir TV programında, Ağustos 2018 tarihinde temeli atılan ama yapımı yarıda kalan Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin tamamlanması için Yahyalılı İş Adamlarına çağrıda bulunarak; “ Doğduğunuz topraklarla ödeşme vakti geldi.” dedi.
Başkan Esat Öztürk; “ 2018 yılında Kongre ve Gösteri Merkezimizin ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma bu fiyatlarda bu işi yürütemeyeceğini belirttiği için, ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Ben buradan Yahyalılı iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur doğduğunuz topraklarla ödeşin. Gelin kongre ve gösteri merkezimize destek olun, hem bu ilçeyle ödeşin hem de adınızı oraya verelim. İlçemizin gerçekten böyle bir merkeze ihtiyacı var. Çocuklarımız, torunlarımız kısacası bizim insanlarımız oradan istifade edecekler. Üzülerek ifade ediyorum, 36 bin nüfuslu bir ilçeye uygun Kongre ve Gösteri Merkezimiz yok. Develi’de, Kayseri’de ya da bizden daha küçük butik ilçelerde bile bu hizmeti görünce, neden bizim ilçemizde böyle bir eksiklik var diye düşünüyorum. Bir kez daha belirtmek istiyorum. İş adamlarımız bu konuda bizlere ilgi göstersinler. Doğdukları yerle ödeşsinler. Biz onları her zaman yücelttiğimiz gibi, kulaklarını hayırla çınlattığımız gibi bundan sonra da onların her zaman yanında olacağız. Doğduğumuz yere küsmek gibi bir lüksümüz olmamalı. Biz paramızı burada kazandık. Burada da harcamanın zevkini yaşayalım. İstanbul’daki, Ankara’daki, Kayseri’deki, Yahyalı’daki hayırsever iş adamlarımız gelsinler onlarla protokol yapalım. Kongre ve Gösteri Merkezimizi ilçemize kazandıralım. Orayı o şekilde görmek yüreğimi sızlatıyor.” ifadelerini kullandı.

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