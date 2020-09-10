Vali açıkladı, karantinada kalmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesinde bulundu.

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