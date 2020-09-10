Talasgücü Belediyespor’da sonuçlar negatif çıktı

Talasgücü Belediyespor’da yapılan korona virüs (covid19) testleri negatif çıktı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik patron Halil Aslan nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren SarıLacivertli takımda 8 Eylül’de yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek A takım oyuncularımız, teknik ekibimiz ve destek ekibimiz için tesislerimizde yapılan Covid19 test sonuçlanmış ve testlerimiz negatif çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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