Eşiyle koronavirüse yakalanan oda başkanı: Vatandaşlarımız kurallara uysun



Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan (56) eşi Mahide Arslan (53) ile birlikte koronavirüse yakalandı. Tedaviye eşi ile birlikte evde devam eden Kenan Arslan, "Vatandaşlarımızdan ricam kurallara dikkat etsinler. Fazla sokağa çıkmasınlar ve kendilerine dikkat etsinler" dedi.

Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan ve eşi Mahide Arslan, halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Arslan çiftine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, evlerinde tedaviye alındı. Çalışma başlatan filyasyon ekibi, ilaçlarını teslim ettiği Arslan çiftinden temaslı oldukları kişilerin listesini aldı.

Kenan Arslan, "Kayseri'de esnafım ve ticaretle uğraşıyorum. Gezdiğim yerde de koronavirüse bulaşmış olabilirim. Benden bulaştıktan sonra da eşime de geldi. Vatandaşlarımızdan ricam kendilerine ve kurallara dikkat etsinler. Fazla sokağa çıkmasınlar. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-09-10 10:59:09



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