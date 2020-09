Kocasinan Belediyesi'nden en üst seviyede önlem

Koronavirüs (Kovid19) mücadelesinde önlem amaçlı ilçe genelinde her gün dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettiren Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri Valiliği tarafından başlatılan ‘15 gün evde kal’ çağrısına tam destek vererek, bünyesindeki tesisleri geçici bir süreyle kapattı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bizler, sizlerin sağlığı için yoğun gayret sarf ediyoruz.” dedi.

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına bir yandan dezenfekte çalışmaları yürütürken diğer yandan ise önlem amaçlı İstasyon, Erkilet, Erciyesevler, Beyazşehir ve Barbaros Mahallerinde bulunan Kafe Sinan ve Hanımeli tesisini geçici süreyle kapattı.

KOCASİNAN ‘DA DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİ

Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, dezenfekte ve hijyen çalışmaları kapsamında her gün farklı alanlar olmak üzere; sağlık ocakları, kamu kurumları, okullar, camiler, eczaneler, marketler, kuaförler, berberler, parti binaları, pazar yerleri, belediye hizmet binaları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir.” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a pandemi döneminde toplum sağlığı için gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

