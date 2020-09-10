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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy 81 ilden talep almış MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy 2 yıl geçen milletvekilliği dönemini değerlendirdi Baki Ersoy: "5 meclis araştırma önergesi ve 23 yazalı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundum" "81 ilin 81'inden talep aldık" "Sevdamız Kayseri’ düsturu ile çıktığımız yolda, sevdamızı katlayarak daha fazla gönüle girme çabası ile mücadele vermekteyiz"

İHA

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy 81 ilden talep almış MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy 2 yıl geçen milletvekilliği dönemini değerlendirdi Baki Ersoy: "5 meclis araştırma önergesi ve 23 yazalı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundum" "81 ilin 81'inden talep aldık" "Sevdamız Kayseri’ düsturu ile çıktığımız yolda, sevdamızı katlayarak daha fazla gönüle girme çabası ile mücadele vermekteyiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, milletvekilliği döneminde geçirdiği 2 yıllık dönemde yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Ersoy; "TBMM’de bulunan makamıma vatandaşlarımızdan gelen kayıtlı talep sayısı 25.08.2020 tarihi ile 3 bin 473 olup, istatistiklere baktığımızda 81 ilin 81’inden talep almış olduğumuzu görüyoruz" dedi.
Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2 yıllık milletvekilliği dönemindeki faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ersoy; "24 Haziran 2018 günü Kayseri milletvekili seçilmiş ardından Genel Başkanımızın takdiriyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev almış bulunmaktayım. İki yıllık milletvekilliği görevimde seçim bölgem olan Kayseri başta olmak üzere bir çok il ve ilçede parti faaliyetlerine devam etmiş, ziyaretlerde bulunmuş, ziyaretlerim neticesinde gördüğüm mağduriyet ve problemleri gerek meclis kürsüsünde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş gerekse birebir ziyaretlerimde ilgili makamlara iletmiş bulunmaktayım. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili olarak saha çalışmalarım 24 Haziran 2018 seçimlerinin ertesi günü başlamış ve halen bir fiil devam etmektedir. Bu süreçte toplam 272 esnaf ve halka yönelik ziyaret, 159 konferans, 135 makam ziyareti, 26 TV programı, 160 düğün, 132 teşkilat faaliyeti, 141 taziye ziyareti, 19 resepsiyon, protokol ve tören, 39 hasta ziyareti, 56 spor faaliyeti, 21 açılış töreni, 74 seçim çalışmaları ve miting programına katıldım. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında 72 gün boyunca seçim bölgem olan Kayseri ve ilçeleri başta olmak üzere toplam 5 vilayet ve sayısız ilçe ziyaretim olmuştur. Akabinde tekrarlanan İstanbul seçimlerinde de Kayseri il teşkilatımız ile birlikte saha çalışmalarında bir fiil bulundum. 16 kez TBMM Genel Kurulu’nda, 33 kere de Plan ve Bütçe Komisyonunda söz hakkı alarak Parti Grubumuz tarafından belirlenen konuları, komisyon kararlarını, ülkemizin ve seçim bölgem olan Kayseri’nin problemlerini dile getirdim. Ayrıca ilk imza sahibi olduğum 5 meclis araştırma önergesi ve 23 yazalı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunmuş bulunmaktayım. Hatta bu hafta yayınlanan önergelerimiz ile birlikte 25 olmuştur. TBMM’de bulunan makamıma vatandaşlarımızdan gelen kayıtlı talep sayısı 25.08.2020 tarihi ile 3 bin 473 olup, istatistiklere baktığımızda 81 ilin 81’inden talep almış olduğumuzu görüyoruz. Sözün özü, ‘Sevdamız Kayseri’ düsturu ile çıktığımız yolda, sevdamızı katlayarak ve her gün daha fazla gönüle girme çabası ile mücadele vermekteyiz. Biz verdiğimiz mücadelenin vatandaşımızın bize layık gördüğü sıfatın ağırlığının farkındayız. Bundan sonraki günlerde de Cenabı Allah izin verirse yaptıklarımızın üzerine hep koyarak kendimizi tekrar etme yanlışına düşmeden genel başkanımızın gölgesinde, teşkilatlarımın emrinde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yerel basınla ilgili kimse böyle bir şey söyleyemez"
Bir basın mensubunun Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'in yerel medya ile ilgili bazı sözlerinin olduğunu hatırlatması üzerine Ersoy; "Bu günkü sağlık problemlerini bu pandemi dönemiyle birlikte artan vakaları göz önüne aldığınızda gecesini gündüzüne katan bir sağlık ordusu var. Bir konuyla alakalı yorum yaparken mutlaka bunları göz önüne almak zorundayız. Normal şartlar altında olsan hep beraber oturur konuşuruz. Yerel basınla ilgili böyle bir şey söylediyse onu da doğru bulmuyorum. Yerel basınla ilgili kimse böyle bir şey söyleyemez. Ama normal şartlar altında olmadığımız için sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarının başında bulunanlara başka bir gözle bakmamız gerekiyor. Çünkü yaptıkları iş kolay değil" dedi.
Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok ise; "İki yıllık çalışmanın burada sizlerle paylaşıldığı anı yaşarken geriye dönüp baktığımızda gerçekten bir alınteri var. Rabbim bu çalışmasını kendisine ödül olarak mutlaka verecektir. Biz bu anlayış içerisinde çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında yine yanında il teşkilatını bulacaktır. Bundan sonra da yoluna devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Tok ayrıca 20 Eylül'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı 13. Olağan Kongresine gideceğini hatırlattı.
MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın da Baki Ersoy'un çalışmalarını genel merkezde takip ettiklerini ve her zaman gurur duyduklarını paylaşarak; "Kıymetli vekilimizin faaliyetlerini takip ettik, bir çoğunda yanında da bulunduk. Yaptığı bütüncül yaklaşımla hareket eden çalışmaları bizi her zaman memnun etmiştir. Kayseri ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden vatandaşlarımız bizlere ulaşıyor. Fakat biz konuyu kendisine iletmeden görüyoruz ki kendisi konuyla ilgili ya bir araştırma önergesi vermiş ya konuyu dile getirmiş ama bir şekilde insanları bilinçlendirme, tavır ve dik duruş noktasında Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak kendisinin dile getirdiğini görüyoruz. Güncel ve gündemi takip ederek, vatandaşın sıkıntısını görerek hareket ettiğini görüyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman gurur duyduk yaptığı icraatlarla" diye konuştu.
Toplantıya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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