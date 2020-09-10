Kayserispor’da 1 kişi pozitif!

Hes Kablo Kayserispor'da bir kişide daha korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor'da bir kez daha korona virüs şoku yaşanıyor. SarıKırmızılı kulüpte üçüncü kez korona virüs vakası görüldü. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronav irüs (COVID19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Takımımız programı dahilindeki antrenmanına bu akşam devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.