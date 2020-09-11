Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Üniversitesi Gençlik Faaliyetlerine Yönelik İşbirliğine Gidiyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Üniversitesi gençlerinin çeşitli gençlik faaliyetlerinde bulunması yönünde işbirliğine gidiyor.

İşbirliği çerçevesinde Kayseri Üniversitesi kampüsü içerisine gençlik ofisi kurulacak ve üniversitedeki gençlik faaliyetleri bu ofis vasıtasıyla yürütülecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Üniversitesinde gençlik faaliyetlerine yönelik yapılabilecek ortak proje çalışmalarını görüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu kapsamında 2020 eylem planında yer alan genç ofisler ve gençlik çalışmaları projesinin üniversitelerde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bu konuda kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Eskici, Kayseri Üniversitesi’nde de bu projenin en yakın zamanda hayata geçeceğini kaydetti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri Üniversitesi olarak gençlerin sadece eğitimine değil, sosyal, kültürel, spor gibi faaliyetlere de katılımlarını çok önemsediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen üniversitelerde gençlik ofis oluşturulma çalışmalarını desteklediklerini kaydeden Rektör Karamustafa, bu projenin Kayseri Üniversitesi’nde hayata geçmesi için üniversite yönetimi olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı vereceklerini ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile önümüzdeki günlerde bu konuda bir işbirliği protokolü imzalanacağını duyurdu.

Ziyaretin sonunda Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye Kayseri Üniversitesinin çini işlemeli fincan takımını hediye etti.

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