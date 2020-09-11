Maskeli vatandaştan çay içen vatandaşa tepki "Sen çay, sigara içeceksin diye neden yasağa maruz kalalım"

Kayseri'de polis ekiplerince korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde çay ocağında maskesiz çay içen bir vatandaşa ceza yazılırken, vatandaşın 'O zaman sokağa çıkma yasağı gelsin' demesi üzerine maske takan vatandaş tepki gösterdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde maske denetimi aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında ekipler, çay ocağı, kuaför, restoran gibi mekanlarda denetimlerini yoğunlaştırırken, maske takmayan ve uygunsuz kullanan vatandaşlara ceza uygulandı. Çay ocağında arkadaşıyla çay içerken maske takmayan bir vatandaşın "Bu böyle olmaz, sokağa çıkma kısıtlamasını koyarsın herkes evde kalır. Burası açık ki çay içiyoruz" demesi üzerine yoldan geçen maskeli bir vatandaş tepki göstererek, "Sen çay, sigara içeceksin diye niye bana sokağa çıkma yasağı uygulansın ki? Yemeğimi evimde yiyorum ama bu vaziyette yemiyorum. Sokağa çıkma yasağı demek o kadar kolay mı, senin yüzünden ben neden yasağa maruz kalayım? Bu vaziyette olduğunuz için hastalık çoğalıyor, insanlar ölüyor" diye tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

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