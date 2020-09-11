Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

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Yasin Dalkılıç İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanla günü tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsü

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin Dalkılıç İlyas KAPLAN

2020-09-11 13:22:44



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