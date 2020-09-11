TVF'den İsmail Yıldırım'a görev

Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım'a TVF görev verdi.
Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım, ligin ilk haftasında görev aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 20202021 sezonu Efeler Ligi’nde ilk haftasında İnegöl BelediyesporZiraat Bankası maçına hakem İsmail Yıldırım görevlendirildi.
İnegöl BelediyesporZiraat Bankası maçı, 13 Eylül 2020 tarihinde Bursa İnegöl’de oynanacak. Maçın başlama saati ise 16:00 olarak açıklandı.
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