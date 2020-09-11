Kayseri Osmanlı Masterler yönetimde görev değişimi

Kayseri Osmanlı Masterler Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı son toplantıda yönetim kurulunda görev değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.
Masterler Ligi’nde mücadele eden Kayseri Osmanlı Masterler Spor Kulübü Derneği, yaptığı son yönetim kurulu toplantısında yönetimde görev değişiklikleri yapma kararı aldı. Alınan karar sonrasında yönetim kurulunda yapılan değişiklikler sonrasında yeni görev dağılımı şöyle oluştu: Erhan Güneş Başkan
Engin Akpınar Başkan Yrd. ve Sayman
Bayram Düzgün Genel Sekreter
Yusuf Güvez Sportif Direktör
Aydoğan Erdağ Üye ve Takım Antrenörü
Gökhan Çelik Üye
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