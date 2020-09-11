Kayseri Osmanlı Masterler yönetimde görev değişimi

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Kayseri Osmanlı Masterler Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, yaptığı son toplantıda yönetim kurulunda görev değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.

Masterler Ligi’nde mücadele eden Kayseri Osmanlı Masterler Spor Kulübü Derneği, yaptığı son yönetim kurulu toplantısında yönetimde görev değişiklikleri yapma kararı aldı. Alınan karar sonrasında yönetim kurulunda yapılan değişiklikler sonrasında yeni görev dağılımı şöyle oluştu: Erhan Güneş Başkan

Engin Akpınar Başkan Yrd. ve Sayman

Bayram Düzgün Genel Sekreter

Yusuf Güvez Sportif Direktör

Aydoğan Erdağ Üye ve Takım Antrenörü

Gökhan Çelik Üye

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