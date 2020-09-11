Eğitim'de yapılan iş birliği sonucu hafız olan 8 öğrenci belgelerini aldı

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2017 yılında Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Develi İlçe Müftülüğü arasında düzenlenen "Eğitimde İş birliği" protokolü kapsamında açılan Kara Müftü Proje Hafızlık Kuran Kursu ve Mümin Dulun Proje Hafızlık Kuran kursu ilk meyvelerini vermeye başladı.

Kara Müftü Proje Hafızlık Kuran Kursu ve Mümin Dulun Proje Hafızlık Kuran Kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler aynı zamanda Müftü Numan Cebeci İmam Hatip Ortaokulunda örgün eğitimi aldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan ve 29 Haziran10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olan 5 erkek 3 kız öğrencilere Müftü Numan Cebeci İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık belgeleri törenle takdim edildi.

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