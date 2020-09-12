Komşular arasında kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgada kullanılan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, tarafları dağıttı. Yaralı şahısta Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.