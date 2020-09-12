Kayserispor'un yeni kaptanı Hasan Hüseyin

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Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanlık pazubandı el değiştirdi.

Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın isteği doğrultusunda takımın 1. kaptanı değişti. Yeni sezonda sarı kırmızılı takımın kaptanlık pazubandını Hasan Hüseyin Acar takacak. Takımın ikinci kaptanı ise Silviu Lung olarak belirlendi.

Hes Kablo Kayserispor'un geçen sezon takım kaptanı Silviu Lung idi. İkinci kaptan olarak Portekizli futbolcu Miguel Lopes görev üstlenmişti.

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